Leo Lugner will Ausstellung über Mörtel-Familie machen

Bei einer Veranstaltung verkündete Leo Lugner sein neues Projekt

Zur Zeit ist Leo Lugner im Wahlkampf-Modus um einen Sitz im Nationalrat. Dafür absolviert er nach seiner Trauerzeit um Schwiegervater Richard Lugner einen wahren Termin-Marathon. Während sich Ehefrau Jacqueline um die Lugner City kümmert, ist der FPÖ-Politiker auf Achse.

Leo Kohlbauer, Christina, Jacqueline und Richard Lugner © Privat ×

So auch dieser Tage als Ehrengast und Redner am Sudetendeutschen Heimattag. Dort machte Lugner auch gleich sein neues Projekt publik. "Ich hatte die Ehre, anzukündigen, dass ich mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft eine Ausstellung über die Familie von Richard Lugner aus dem sudetendeutschen Egerland konzipieren werde", postete er auf Instagram. So will er seinen Schwiegervater auch über den Tod hinaus würdigen. Wo genau die Ausstellung zu sehen sein wird, ist noch unklar.

Christina Lugner © Tischler ×

Und auch Mausi Lugner unterstützt Leo bei seinen politischen Ambitionen. So wird sie seine Wahlkampf-Pressekonferenz am Donnerstag moderieren und tritt dabei zum ersten Mal seit dem Begräbnis ihres Ex-Manns in der Öffentlichkeit auf.