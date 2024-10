Shitstorm wegen Brautkleid am Grab: Jetzt spricht Simone Lugner Klartext

Am Geburtstag ihres verstorbenen Ehemanns besuchte Simone Lugner sein Grab im Brautkleid und spaltet damit das Netz.

Es war ein trauriger Tag für Simone Lugner, als sie Mörtel jenes Brautkleid am Grab zeigte, das er zu Lebzeiten nicht mehr sehen konnte. Mit Schleier und Schleppe kniete die Witwe am Grab und trauerte an Richard Lugners Geburtstag um ihn. Womit Simone aber nicht gerechnet hat, war der Shitstorm, der sich deswegen über sie ergoss.

Auch wenn sie böse Kommentare in den sozialen Netzwerken nicht mehr oft liest, gehen ihr diese dennoch nahe. Im Fall des Brautkleids aber nicht. "Beim Brautkleid muss ich ehrlich sagen: Nein, das ist mir wurscht, weil da - das war mir wichtig - das war für mich und für den Richard und da kann jeder eine Meinung dazu haben, das ist ganz klar und o.k., wenn sie ihre Meinung kundtun wollen. Aber da ist es mir wirklich wurscht. Bei anderen Dingen würde mich das schon mehr bedrücken", erzählt Simone im Interview auf oe24.TV.

Emotionale Erfahrung am Grab

Der Besuch an Mörtels Grab war für Simone eine extrem emotionale Erfahrung - an seinem Geburtstag und einen Tag vor der geplanten Hochzeit. "Ich habe schon vorher gesagt, dass ich das machen will, konnte aber nicht wirklich darüber reden, ohne dass mir die Tränen kommen. Am Grab selbst war es sehr schwer für mich. Da waren all die schönen Bilder, die Jacqueline vorher dorthin gestellt hat. Da sah Richard so glücklich aus und jetzt ist er nicht mehr da. Das ist total fürchterlich!", seufzt Lugners Witwe gerührt.

Simone war es einfach wichtig, dass Richard sie zumindest einmal im Brautkleid "gesehen" hat - und prompt folgte eine "Reaktion". "Es hat geregnet, wie wir am Friedhof angekommen sind. Während wir dort waren, ist plötzlich die Sonne herausgekommen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt sicher der Richard. Und er bringt uns die Sonne. Er will nicht, dass wir da so unglücklich sind. Er freut sich, dass wir da sind und schenkt uns Sonne", schildert Simone ihren Friedhofsbesuch bei "Fellner! Live".

Jetzt denkt Simone erst mal an die Zukunft und daran, sich irgendwann ihren Traum zu verwirklichen - ein Haus am Strand.