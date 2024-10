Simone Lugner: Das ist ihr geheimes Erbe

Am Montag trifft die Familie zum ersten Mal seit Richard Lugners Begräbnis zusammen - beim Notar. oe24 weiß schon jetzt, was im Testament steht!

Der kommende Montag wird ein Schicksalstag für Richard Lugners Witwe Simone, Tochter Jacqueline, die Söhne Alexander und Andreas, sowie die uneheliche Tochter Nadin, die durch einen Anwalt vertreten sein wird. Dann nämlich gibt es für alle das erste Treffen seit Mörtels Beerdigung. Und dabei geht es um nicht weniger als das Erbe des Baumeisters. Beim sogenannten "Erbantrittstermin" müssen alle im Testament Bedachten sich deklarieren, ob sie das Erbe annehmen.

Jacqueline, Leo und Christina Lugner am Grab © Tischler ×

Und eben dieses Erbe ist durchaus brisant. Dabei geht es nämlich nicht um die Stiftung, in der auch die Lugner City verankert ist, sondern um das Privatvermögen und den Besitz von Richard Lugner. Darin enthalten sind Barwerte, Wertpapiere, Schmuck und allfällige Immobilien. Der Wert der Verlassenschaft kann noch nicht beziffert werden, da die Vermögensaufstellung noch nicht abgeschlossen ist. Da die Fronten zwischen Witwe Simone und Jacqueline Lugner immer mehr verhärten, hat sich die kürzlich von der Lugner City gekündigte jetzt mit Florian Höllwarth einen renommierten Rechtsanwalt an ihrer Seite geholt. "Ich nehme an, dass auch alle anderen im Testament Berücksichtigten am Montag mit ihrem Anwalt zu dem Termin kommen", schildert Simone im Talk mit oe24 ihre Beweggründe.

RA Florian Höllwarth © zVg ×

Vermögen, Immobilien, Schmuck & Wertpapiere

Auch wenn die Verlassenschaft noch nicht beziffert werden kann, sind die Erbteile indes genau geregelt. Jeder der fünf im Testament berücksichtigten Familienmitglieder hat bereits eine Kopie des Testaments. Wie Österreich aus dem Umfeld der Lugner City erfuhr, soll Simone dabei den Löwenanteil erhalten. Rund ein Drittel von Richard Lugners Vermögen geht an seine Witwe. "Ich kann das zu diesem Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren", erklärt Simone. Das restliche Erbe soll zwischen den vier Kindern von Mörtel aufgeteilt werden. Aktien, Immobilien und - laut Insidern - auch Jacquelines Lugner Kino und die Garagen GmbH sollen Bestandteil des Testaments sein. In der Lugner-Stiftung sind die beiden Firmen jedenfalls nicht verankert. Gut möglich, dass diese direkt an Jacqueline gehen, die sie ohnehin seit Jahren führt.

Von der Einzelhandelskauffrau zur Millionärin

Simone Lugner bringt Mörtel Rosen ans Grab © Fuhrich ×

Simone wird ihr Erbe voraussichtlich "bedingt" antreten. Das heißt, falls Richard Lugners Schulden überwiegen, geht sie schlimmstenfalls leer aus. Bei einem "unbedingten" Erbantritt würde sie auch die Haftung für etwaige Schulden übernehmen. Alle anderen Erben werden somit wahrscheinlich auch wie Simone entscheiden. Für Lugners Witwe ist es eine schlimme Zeit. Nicht nur, dass sie nur sechs Wochen nach dem Tod ihres Mannes gekündigt wurde, fallen fast täglich neue Rechnungen an.

Simone Lugner in ihrem Büro in der Lugner City © Tischler ×

In der Lugner City soll Simone als Führungskraft ein Gehalt von 8.000 Euro brutto im Monat erhalten haben. Doch das ist am 15. November, ihrem letzten Tag als Angestellte im Shopping Center, ebenfalls Geschichte.

Richard Lugner war es zu Lebzeiten immer wichtig, für seine Familie vorgesorgt zu haben. Somit bleibt zu hoffen, dass alle Begünstigten auch für die Zukunft abgesichert sind.