Simone Lugner: Eierspeise statt Hochzeit

Am 12. Oktober hätten Simone und Richard Lugner von Toni Faber den kirchlichen Segen für ihre Ehe bekommen sollen. Leider kam es nicht mehr dazu.

Eigentlich wollte Simone Lugner am Samstag - ihrem geplanten Hochzeitstag - Richard Lugner im Brautkleid an seinem Grab besuchen. Doch ein wichtiger Termin kam Simone dazwischen, sodass sie bereits am Freitag, Mörtels Geburtstag, im Brautkleid am Grinzinger Friedhof erschien. Kurz davor war auch Lugners Familie am Grab und gedachte ihrem Oberhaupt.

Simone Lugner im Brautkleid am Grab ihres Mannes. © Privat ×

Dafür stellte sich Simone am Samstag ganz in den Dienst der guten Sache. Gemeinsam mit anderen VIPs wie ORF-Beau Rainer Pariasek, Hauben-Köchin Lisl Wagner-.Bacher, Influencerin Katrin Pfeiffer kochten sie für die Caritas in Krems Eierspeise.

Promi-Kochen für die Caritas © Instagram

Der Erlös der Aktion geht an die Katastrophenhilfe nach dem verheerenden Hochwasser in Niederösterreich. Ein feiner Zug von Richard Lugners Witwe.