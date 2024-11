Simone Lugner: "Ich tanze für Richard und er schaut mir zu!"

Im Talk bei "Fellner! Live" sprach Richard Lugners Witwe, was man von ihr bei "Dancing Stars" erwarten kann

„Wow“, war Simone Lugners erste Reaktion, als sie gefragt wurde, ob sie bei „Dancing Stars“ mit dabei sein möchte. „‚Dancing Stars‘ ist etwas, das Richard auch immer sehr gut gefallen hat und er hätte mich sicher dabei unterstützt.“ Und weiter über ihre bisherige Tanzerfahrung: „Ich habe zweimal einen Grundkurs besucht, das ist aber schon länger her. Mein Problem ist, dass ich immer dazu tendiere, die Führung zu übernehmen – in dem Sinn hoffe ich, einen starken Partner zu bekommen, der die Führung übernimmt.“

© oe24 ×

Neu ist die Teilnahme an der Show für Simone aber nicht wie sie im Interview bei "Fellner! Live" erzählt. "Damals war ich noch in der Lugner City beschäftigt, als ich einen Anruf vom ORF bekommen habe, ob ich Interesse hätte, in der Show mitzumachen. Innerlich hab ich mir natürlich gleich gedacht 'Oh mein Gott! Wahnsinn!', aber das wollte ich nicht gleich zeigen. Ich hab dann gesagt, dass das schon ganz was Nettes wäre", erinnert sich Simone im Talk. Grundkenntnisse im Tanzen hat sie zumindest. "Ich war schon zweimal in der Tanzschule, nur mit Choreografien habe ich Schwierigkeiten", schmunzelt Mörtels Witwe.

Grundkurs in der Tanzschule

Selbst getanzt hat Simone zuletzt auf ihrer Hochzeit im Sommer. "Wir haben Walzer getanzt und später wollte Richard noch Rock'n'Roll tanzen, was aber im Brautkleid eher schwierig war", erinnert sich Simone. Zeit und Lust zu Tanzen hat Simone seit Lugners Tod jedenfalls keine mehr gehabt. "Dazu fehlt mir außerdem der Mann", seufzt sie. Dem Training ab 17. Februar sieht sie mit Freude entgegen, auch wenn sie schon eine Ahnung hat, was dabei alles auf sie zukommt. "Beim Tanzen spürt man Muskeln, wo man vorher gar wusste, dass man sie hat. Es wird also sicher anstrengend, aber ich wollte etwas wo man auch ACtion und Bewegung hat. Und dann noch die schönen Kostüme...", schwärmt die Lugner.

Richard und Simone Lugner beim Hochzeitstanz © Tischler ×

Was die Partnerwahl bei "Dancing Stars" betrifft, hat Simone eine ganz gute Vorstellung davon, mit wem sie Tanzen möchte. "Am liebsten hätte ich einen schwulen Tanzpartner. Dann würde jegliche Spekulationen gleich im Kein erstickt werden, denn davon habe ich inzwischen genug. Aber man darf bei der Show keine Wünsche äußern", erklärt Simone. Wenn die Chemie mit ihrem Profi stimmt, traut sich Simone sogar einiges zu. "Ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall bis in den späteren Sendungen dabei sein werde. Was natürlich schön wäre", zeigt sie sich ehrgeizig. Vor allem bei ihrem Lieblingstanz möchte Simone bei Publikum und Jury punkten. "Mein Lieblingstanz ist der Cha-Cha-Cha"; grinst sie.

Erfolgsabhängige Gage

Dass Simone weit kommen möchte ist nicht nur ihrem Ehrgeiz zuzuschreiben. Auch die Gage ist bei der ORF-Show erfolgsabhängig. Die Bezahlung erfolgt laut Insidern nämlich auf Wochenbasis. Somit kann man schon sehr gut verdienen, wenn man lange dabei ist. Simone selbst schweigt - verständlicherweise - über ihre Gage. Reich werde sie damit jedenfalls nicht, wie sie lachend schildert.

Simone Lugner © Fuhrich ×

Dass Richard Lugner ihr vom Himmel aus die Daumen hält, davon ist Simone fest überzeugt. Auch ihr Engagement will sie ihrem verstorbenen Mann verdanken. "Ich glaube Richard schaut von oben auf mich. Der Mann, der mich wegen Dancing Stars angerufen hat wurde mir damals vorgestellt als Freund von Richard", so Simone. "Er meinte damals auch, dass das dem Richard sehr gut gefallen hätte, wenn ich das mache. Und ich bin mir sicher, es ist so", führt Mörtels Witwe weiter aus. "Ich glaube auch, dass Richard zuschauen wird und mir die Daumen drückt. Darum tanze ich hauptsächlich für ihn. Für mich auch ein wenig, aber vorrangig für Richard", sinniert Simone Lugner.

Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig tanzt

Neben Lugner wird auch Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig, die seit ihrem Ausscheiden beim Novomatic-Konzern nicht mehr wirklich Fuß fassen konnte, sich nun aufs TV-Parkett wagen. „Ich fange bei null an und hoffe auf den sogenannten Welpenschutz“, hofft sie auf die Gunst des Publikums.

© Wolak ×

Tennis-Profi bis Influencerin am Parkett

© Anna Strigl Instagram ×

Auch Tennis-Profi Stefan Koubek, Moderatorin Heilwig Pfanzelter, Comedian Paulus Bohl und Influencerin Anna Strigl komplettieren die Promi-Tanzrunde, die an der 16. Staffel ab März 2025 teilnehmen wird. Schauspielern Julia Cencig, Aaron Karl, Wolfgang „Fifi“ Pissecker und Koch Andi Wojta wurden schon vorab bestätigt.