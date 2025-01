Simone Lugner schon jetzt in Top-Form für "Dancing Stars"

Seit Anfang Dezember trainiert Richard Lugners Witwe mit Personal Trainer für ihren Auftritt im ORF-Ballroom

Es war ein harter Start, als Simone Lugner im John Harris-Fitnesscenter mit Trainer Christopher Dengg ihr auf sie abgestimmtes Workout startete. "Ich hatte einen Mega-Muskelkater", erzählte sie damals im oe24-Talk. Jetzt haben wir nachgefragt, was sich bei Mörtels Witwe seitdem verändert hat. Die Antwort ist: Einiges!

Simone Lugner und Christopher Dengg © zVg ×

"Wir haben jetzt mit dem Heim-Training begonnen, damit ich nicht immer ins Studio fahren muss", so Simone stolz. Die Übungen sind dabei überwiegend Kniebeugen, Situps und das Thera-Band. "Ich habe den Christopher gleich beim ersten Heim-Training beleidigt, wie ich gesagt habe, dass seine Übungen langweilig sind. Dabei habe ich nur gemeint, dass sie inzwischen für mich zu einfach sind", lacht Lugner. Das Lachen ist ihr aber spätestens bei der dritten Wiederholung jeder Übung wieder vergangen. "Dann wurde es schon anstrengen", grinst "Bienchen".

Video zum Thema: Simone Lugner beim Trainieren im Fitnessstudio

Schon jetzt ist Lugner in Top-Form was Ausdauer und Kraft angeht und somit bereit für das Tanz-Training, dass Mitte Februar startet. Dort will Simone ihre Fitness mit ihrem Rhythmus-Gefühl kombinieren und bei "Dancing Stars" ganz weit kommen.