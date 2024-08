Witwe Simone seit Lugners Tod auf Tauchstation

Mörtels Witwe möchte in aller Stille um ihren Mann trauern und schottet sich komplett ab

Seit Richard Lugner am 12. August unerwartet verstarb, wurde es um seine Witwe Simone sehr ruhig. Die sonst so umtriebige Blondine hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und beantwortet keine Interviewanfragen. Zu tief sitzt der Schmerz bei der42-Jährigen. Vor kurzem meldete sie sich via Instagram aber doch zu Wort. „Ich möchte in Stille trauern, und in Ruhe meinen schmerzlichen Verlust verarbeiten. Ich weiß, dass das einige nicht verstehen, für mich ist es aber gerade das, was mein Körper und meine Seele brauchen. Danke für euer Verständnis“, postete Simone auf Instagram.





Auch Lugners Tochter Jacqueline trauert in Stille, führt aber dennoch die Geschäfte ihres Vaters weiter. Und selbst Ex-Frau Mausi Lugner möchte zur Zeit keine Statements abgeben.

Christina, Richard und Jacqueline Lugner © Tischler ×

Am Samstag wird Richard Lugner nach einem Requiem im Stephansdom, dem Trauerzug um den Ring und zur Lugner City und einer privaten Verabschiedung in der Kaasgrabenkirche, am Grinzinger Friedhof beigesetzt.