Simone Lugner: "Richard weint von seiner Wolke runter" - bewegende Worte zur Entlassung

Auf oe24.TV gab Simone Lugner Einblick in ihr Seelenleben.

Die Entlassung traf sie wie der Blitz, so Simone am Anfang der Interviews mit oe24.TV. "Ich habe nach Richards Tod geglaubt, ich bin ganz unten. Aber jetzt am Montag war ich noch einmal weiter unten als ganz unten. Jetzt kann es hoffentlich nur noch bergauf gehen."

Gespräche mit Richard

Sie habe ihren toten Mann gefragt, warum er ihr das angetan habe. Ihr aus dem Himmel nicht beigestanden habe, oder vorher alles vertraglich besser festlegte. Doch Richard hat ihr geantwortet, sagt Simone im Interview: "Es ist schlechtes Wetter. Vielleicht ist das die Antwort. Er weint doch. Von der Wolke runter."

Richard ist unglücklich

Simone, die wir ihr verstorbener Mann immer betont hat, dass der Plan war, sie zur Lugner City Chefin zu machen erklärt: "Wenn er auf uns runterschaut, glaub ich schon, dass er unglücklich ist, dass es so läuft, wie es gelaufen ist."

So geht es weiter

Simone seufzt und analysiert, dass sie nun nach vorne blicken muss: "Es wird wohl doch so sein, dass ich jetzt ganz unten angekommen bin. Ich muss auch nach vorne schauen, es hilft ja nichts, wenn ich jetzt da rumjammere und mir denk mal, die sind also gemein und ich bin so arm, das hilft ja niemandem. Du musst nach vorne schauen und schauen, dass ich mit dem, was ich habe, das Beste mache."