Star-Friseurin Barbara Reichard ist verstorben

Friseurin Barbara Reichard ist tot. Sie starb im Alter von nur 62 Jahren in Wien.

Reichard ist am Freitagabend in einer Klinik am Wiener Alsergrund verstorben. Ihre Tochter Sue schrieb auf Instagram: "Schlaf gut, Mama", und postete ein Schwarz-Weiß-Foto. Reichard hatte vor fünf Jahren die Diagnose Lungenkrebs erhalten. Sie wurde operiert und kämpfte gegen den Krebs. Jetzt hat sie den Kampf verloren.

Chemo-Therapie in einer Wiener Klinik

2019 ging Reichard auf Facebook an die Öffentlichkeit: „Ich habe Lungenkrebs.“ Da war der Tumor schon entfernt worden. Es folgte Chemo-Therapie in einer Wiener Klinik.

Reichard musste sich gegen eine furchtbare Krankheit stemmen – und ging mutig mit der Diagnose Lungenkrebs um.