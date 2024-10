Dinieren wie König Charles - um 450 Euro pro Person!

Die King's Foundation bietet jetzt auch Normalsterblichen jetzt die Möglichkeit, im Pink Dining Room ein Drei-Gänge-Menü wie im 18. Jahrhundert zu genießen, das von einem traditionellen Butler serviert wird

Ab sofort haben Gäste die Möglichkeit, ein Festmahl wie im 18. Jahrhundert in König Charles‘ Lieblingszimmer im "Dumfries House" zu erleben – ab 450 Euro pro Person. Die meisten seiner Abendessen nimmt der König im Pink Dining Room ein, wenn er im schottischen Herrenhaus in Ayrshire residiert.

König Charles und Königin Camilla © Getty ×

Der Raum ist der am besten erhaltene im Herrenhaus und wurde 2007 von einem Konsortium unter der Leitung des Königs als Prinz von Wales für die Nation gerettet. Der König ist ein besonderer Fan des rosafarbenen Rokoko-Stucks an den Wänden und der Decke, der von den römischen Ruinen von Palmyra in Syrien inspiriert ist.

Evan Samson im Dunfries House © Getty ×

Dinieren wie im 18. Jahrhundert

Die King's Foundation bietet der Öffentlichkeit nun die Möglichkeit, in der königlichen Kammer ein Drei-Gänge-Menü im authentischen Stil des 18. Jahrhunderts zu genießen, das von einem traditionellen Butler serviert wird. Die Menüs richten sich nach den jeweiligen Gerichten und umfassen pochierten Lachs, Fischsuppe und Manchet-Brot als Vorspeise, gebratenes Wild und Rindfleisch, Parmentierkartoffeln und eine Wacholdersauce als Hauptgericht sowie Zitronen-Pistazien-Syllabub, Brot-und-Butter-Pudding und Apfel-Mandel-Trifle zum Nachtisch. Die Gäste speisen an der Tafel des Königs – allerdings nicht in Anwesenheit des Monarchen – unter dem 35 kg schweren Blumenleuchter aus Muranoglas, der vor fast 20 Jahren in über 100 Einzelteilen im Keller gefunden und in mühevoller Kleinarbeit wieder zusammengesetzt wurde.

Evan Samson im Dunfries House © Getty ×

Evan Samson, der das Serviceteam im Dumfries House leitet, meint: "Für eine ausgewählte Anzahl von Gästen wird das Speiseerlebnis des 18. Jahrhunderts authentisch sein, mit traditionellem Butlerservice – einschließlich der Mahlzeit, die im 'Familienstil' serviert wird – und einem von unseren Köchen recherchierten und zubereiteten Menü, das die typischen kulinarischen Gepflogenheiten der Landhäuser jener Zeit widerspiegelt." Das Kerzenlicht-Erlebnis ist an ausgewählten Terminen verfügbar und kostet ab 450 Euro pro Person.

Haus großer Traditionen

König Charles III. im Dumfries House © Getty ×

Von August bis Oktober nächsten Jahres werden im Queen Elizabeth II Walled Garden des Anwesens auch Erntedank-Mittagessen zum Preis von 105 £ pro Person angeboten. Dumfries House in der Nähe von Cumnock ist der Hauptsitz der King's Foundation, die mit dem Ziel gegründet wurde, die nächste Generation qualifizierter Handwerker – unter anderem in den Bereichen Mode und Textilien – in traditionellen Techniken auszubilden, die für viele traditionelle britische Industriezweige von wesentlicher Bedeutung sind. Mit den Erlösen aus den Erlebnissen wird die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation unterstützt, die jedes Jahr praxisorientierte Bildungskurse für mehr als 15.000 Schüler anbietet.