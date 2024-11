× Glanz und Glamour in Monaco: Royale Zwillinge stehlen allen die Show

Am 19. November erstrahlte das Fürstentum Monaco erneut in festlichem Glanz, um den Nationalfeiertag gebührend zu feiern. Die Stars des Tages: Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella, die in neuen, vom Palast veröffentlichten Fotos die Herzen der Royal-Fans eroberten.

Die Zwillinge, die am 10. Dezember ihren 10. Geburtstag feiern, zeigen sich darauf in bezaubernden Outfits. Der neunjährige Thronfolger trägt eine traditionelle Uniform, während seine Schwester Gabriella mit einem eleganten eisblauen Mantelkleid alle Blicke auf sich zieht. Die Geschwister präsentieren sich in vertrauter Harmonie: Auf einem Bild halten sie Händchen, auf einem anderen legt Jacques liebevoll den Arm um Gabriella. „Sie sind wie zwei Komplizen“, hatte Fürstin Charlène bereits früher gesagt – diese innige Verbindung bestätigen die neuen Aufnahmen eindrucksvoll. Charlene, Albert und die Kinder © Getty Images × Ein Tag voller Traditionen und royaler Eleganz Die Feierlichkeiten begannen traditionsgemäß mit dem feierlichen Te Deum-Gottesdienst in der Kathedrale von Monaco, bei dem die Fürstenfamilie fast vollständig anwesend war. Fürstin Charlène überraschte mit einem modischen Statement: Statt der traditionellen Nationalfarben wählte sie einen fliederfarbenen Hosenanzug. Der pastellige Ton unterstrich ihren hellen Teint perfekt. Ein stilvoller Fascinator rundete den eleganten Look ab. Und Charlene schien auch bestens gelaunt zu sein und strahlte an der Seite ihres Ehemanns Fürst Albert. Charlène und Tochter Gabriella im Partnerlook © Getty Images × Neben Charlène nahmen auch Prinzessin Stéphanie und Prinzessin Caroline, die Schwestern von Fürst Albert, an der Zeremonie teil. Beide setzten auf gedeckte Töne, passend zur Würde des Anlasses. Auch die nächste Generation der Fürstenfamilie war vertreten: Andrea Casiraghi mit seiner Frau Tatiana Santo Domingo, Charlotte Casiraghi, Pierre Casiraghi mit seiner Frau Beatrice Borromeo, sowie Prinzessin Alexandra von Hannover, Pauline Ducruet, Louis Ducruet und Camille Gottlieb. © Getty Images × Eine schwangere Abwesende Stefano Ercole Carlo Casiraghi, Beatrice Borromeo, Tatiana Santo Domingo, Balthazar Casiraghi-Rassam, India Casiraghi, Princess Caroline of Hanover, Maximilian Casiraghi und Pierre Casiraghi © Getty × Nur Marie Ducruet, die Schwiegertochter von Prinzessin Stéphanie, fehlte an diesem besonderen Tag. Offizielle Gründe wurden nicht genannt, aber die Vermutung liegt nahe, dass ihre fortgeschrittene Schwangerschaft der Grund war. Noch in diesem Jahr erwartet Marie ihre zweite Tochter – ein weiterer freudiger Anlass für die royale Familie.