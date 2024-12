Königin Camilla: Royales Comeback nach Lungenentzündung

Weihnachtliche Klänge im Buckingham-Palast: Am Mittwochabend lud König Charles III. (76) zusammen mit Königin Camilla (77) den Military Wives Choir zu einer exklusiven Performance ein. Und obwohl der Termin für festliche Stimmung sorgte, stand vor allem Königin Camilla im Rampenlicht

Nach ihrer Lungenentzündung zeigt sich die Monarchin wieder topfit und absolvierte gleich zwei royale Termine – ohne auch nur Zeit für einen Outfitwechsel! Zu Mittag besuchte die Königin ein Weihnachtsessen einer Wohltätigkeitsorganisation in London, bei dem sie die britische Weihnachtstradition hochhielt: Camilla übergoss einen riesigen Christmas-Pudding mit Brandy und flambierte ihn gekonnt. „Haltet eure Haare fest!“, scherzte sie dabei, während die Flammen loderten.

Königin Camilla © Getty ×

Direkt im Anschluss eilte Camilla in den Buckingham-Palast, um gemeinsam mit ihrem Mann den nächsten Termin wahrzunehmen. Dort wurde es dann musikalisch: Die Sängerinnen des Military Wives Choirs performten unter anderem „November Sunday“, ein speziell für den Geburtstag von König Charles geschriebenes Lied. Die Dirigentin erklärte stolz, es sei die erste Aufführung des Stücks. Charles‘ Reaktion: „Wirklich? Großer Gott!“ Trotz des straffen Zeitplans war ihr tannengrünes Wollkostüm von Anna Valentine mit cremefarbener Bluse ein Volltreffer. Dazu kombinierte sie ein auffälliges Perlencollier – ein Look, der perfekt zur festlichen Stimmung passte.

Königin Camilla © Getty ×

Königin Camilla entdeckte in der Menge Leutnant Johnny Thompson, den beliebten „heißen Equerry“ des Königs, und forderte ihn scherzhaft auf, beim nächsten Lied mitzusingen. Anschließend sang der Chor gemeinsam mit Mitgliedern des Royal Household Choir, bestehend aus Angestellten des Palastes, das beliebte Weihnachtslied „We Wish You a Merry Christmas“. König Charles bewies dabei seinen Humor: „Vielen Dank! Wir könnten etwas Feigenpudding essen!“ – eine Anspielung auf die Songtexte.

Königin Camilla © Getty ×

Die Doppelbelastung scheint Camilla nichts auszumachen. Nach ihrer Lungenentzündung zeigt sich die 77-Jährige energiegeladen und gut gelaunt. Mit Humor, Stil und ihrer unverwechselbaren royalen Ausstrahlung beweist sie einmal mehr, dass sie an der Seite von König Charles III. auch in der Weihnachtszeit eine echte Königin ist.