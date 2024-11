Königin Elizabeth II. (†) bekommt Sensationsauftritt in Hollywood

Eine Sensation.

Königin Elizabeth II. mit Überraschungsauftritt in kommendem Hollywood-Blockbuster: „Die königliche Familie war tatsächlich sehr erfreut darüber“

Die verstorbene Queen wird einen überraschenden Gastauftritt im kommenden Hollywood-Blockbuster haben, dessen dritter Teil in Kürze erscheinen wird. Der Film Paddington in Peru wird nach einer langen Wartezeit von sieben Jahren seit Paddington 2 am 8. November veröffentlicht und zeigt sowohl die verstorbene Königin Elizabeth II. als auch die beliebte Schauspielerin Olivia Colman aus der Serie The Crown, wie englische Medien berichten.

Beim Nachmittagstee mit Paddington

Der kurze Auftritt der verstorbenen Königin zeigt sie beim Nachmittagstee mit Paddington – eine Szene, die aus einem Video stammt, das 2022 anlässlich ihres Platinjubiläums gedreht wurde. Um diesen besonderen Moment in den Film einfügen zu dürfen, war die Zustimmung des Buckingham Palastes erforderlich, und die königliche Familie war „sehr erfreut darüber“, dass dieser Auftritt stattfinden konnte. Ron Halpern, der Leiter der internationalen Produktionen bei Frankreichs Studiocanal, bestätigte gegenüber Variety, dass dies „mit Zustimmung und Einverständnis des Königshauses“ geschah.

Mit dem Bär

„Die königliche Familie war tatsächlich sehr erfreut darüber“, erklärte Produzentin Rosie Alison gegenüber der Zeitschrift. „Aber wir machen daraus kein großes Aufheben, denn Paddington ist ja offensichtlich ein sehr bescheidener Kerl.“