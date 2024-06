Der einstige Superstar hatte seit 2004 an Krebs unterschiedlicher Arten gelitten.

Die französische Sängerin Françoise Hardy ist nach Angaben ihres Sohnes Thomas Dutronc im Alter von 80 Jahren gestorben. Dies gab dieser am Dienstagabend in den Onlinenetzwerken bekannt. Die Chansonnière hatte seit 2004 an Krebs unterschiedlicher Arten gelitten.