Scheidungskrieg: Brad Pitts Eltern sahen Enkel fast 10 Jahre nicht

Brad Pitts und Angelina Jolies Streit um ihre Kinder und das Vermögen eskaliert zunehmend.

Der jahrelange Scheidungskrieg zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie nimmt eine neue, tragische Wendung: Während die beiden noch um das Erbe ihrer gemeinsamen französischen Weingüter streiten, leiden vor allem die Großeltern unter der Familientrennung. William und Jane Pitt, die in Missouri leben, haben ihre Enkel seit rund acht Jahren nicht mehr gesehen. Der 60-jährige Brad Pitt hat nahezu keinen Kontakt mehr zu seinen sechs Kindern. Laut Insidern fürchten die Großeltern, dass sie ihre Enkel nie wieder sehen werden.

Pitts Beziehung zu seinen Kindern habe sich dramatisch verschlechtert, wie "Daily Mail" berichtete. Die ältesten drei, Maddox, Pax und Zahara, hätten bereits "Pitt" aus ihrem Nachnamen entfernt, gefolgt von Shiloh und den Zwillingen Knox und Vivienne. Besonders schmerzlich ist dies für die Großeltern, die früher viel Zeit den Kindern verbrachten. Sie bezeichnend die Situation als "äußerst tragisch". Pitt, der noch immer hofft, dass die Kinder eines Tages zu ihm zurückkehren, fühlt sich von ihnen durch Angelina entfremdet.

Auch weiterhin führt das einstige Traum-Paar einen erbitterten Rechtsstreit um das gemeinsame Vermögen. Besonders der Verkauf von Angelinas Anteil am Weingut im Jahr 2021, den sie an den russischen Milliardär Yuri Shefler veräußerte, sorgte für Wirbel. Pitt nach verstößt der Verkauf nämlich gegen eine frühere Vereinbarung der beiden. Eine Ende des Scheidungskriegs scheint so bald jedenfalls nicht in Sicht.