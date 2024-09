Schlager-Star stirbt mit nur 55 Jahren

Michaela Ahlrichs-Wedig, bekannt unter ihrem Künstlernamen "Ela", ist im Alter von 55 Jahren überraschend gestorben.

Die Schlagerwelt steht unter Schock: Michaela Ahlrichs-Wedig, als Sängerin bekannt als "Ela", ist unerwartet gestorben. Die Nachricht über den Tod des 55-jährigen Schlager-Stars machte Ex-"ZDF-Hitparade"-Moderator Uwe Hübner via Facebook öffentlich.

© Screenshot Youtube ×

Hübner: "Tief erschüttert"

Hübner habe demnach die traurige Nachricht von Elas Ehemann, Thomas Wedig, erfahren und teilte seine Trauer in einem emotionalen Post mit: "Ich erfuhr es letzten Samstag, wenige Stunden, nachdem es geschehen ist. Ihr Mann informierte mich. Und wir führten ein langes, beklemmendes, trauriges Gespräch. Unter Tränen habe ich ihm zugesagt, etwas zu Ela zu schreiben. Und war seither nicht in der Lage. Zu tief hat mich ihr Tod mit 55 Jahren erschüttert."

Ela war seit den frühen 90er Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Ihre ersten Erfolge hatte sie als Mitglied des Frauen-Trios "Valerie‘s Garten". Die Band schaffte es zwischen 1991 und 1993 mit fünf Songs in die deutschen Single-Top-100 – darunter das Lied "Nächstes Mal am Ende der Welt". 1997 nahm sie als Michaela mit dem Song „Es lebe die Liebe“ am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil und belegte den fünften Platz.

Prägend für Michaela Ahlrichs-Wedigs Karriere waren ihre Zusammenarbeit mit unter anderem Ralph Siegel und Bernd Meinunger sowie ihre Beteiligung an der Band "Erika Rehbein und das Schlagerkarussell".

Große Trauer unter ihren Fans

Die Nachricht von Elas Tod löste große Trauer unter ihren Anhängern und in ihrem Umfeld aus. Auf Facebook reagierten zahlreiche Fans emotional auf die traurige Nachricht.

Ela blieb ihrer Heimat Niedersachsen verbunden. Ihre Liebe zur Musik und zum lokalen Brauchtum zeigte sich auch in ihrer Mitwirkung am Lied "He Ho Stoppelmarkt", das sie in Zusammenarbeit mit "DJ Ohrwurm" eingesungen hatte.