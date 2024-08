Schock für Mariah Carey: Mutter & Schwester am selben Tag gestorben

Mariah Carey meldet sich mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans.

Star-Sängerin Mariah Carey ("All I Want for Christmas", "Emotions", "Obsessed") durchlebt eine besonders schwere Zeit.

In einem herzzerreißenden Statement gibt die 55-Jährige bekannt, dass am Wochenende sowohl ihre Mutter Patricia (87), als auch ihre Schwester Alison (63) verstorben seien. "Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe. Leider kam meine Schwester am selben Tag durch ein tragisches Ereignis auch ums Leben", verrät sie dem "People"-Magazin."

"Ich fühle mich gesegnet, dass ich die letzte Woche vor ihrem Tod mit meiner Mutter verbringen konnte", führt die Sängerin weiter aus, will aber keine weiteren Details zur Todesursache nennen. Die Beziehung zu ihrer Schwester und ihrer Mutter waren nicht immer einfach, dennoch fanden sie in den letzten Jahren wieder zusammen. Vater Roy Carey starb bereits 2002. Auch zu ihrem Bruder Morgan hat Mariah ein zerrüttetes Verhältnis, nachdem der Superstar seine Memoiren veröffentlichte reichte auch ihr Bruder 2021 eine Klage gegen seine Promi-Schwester ein.