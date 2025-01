"Shut up!": Dschungel-Streit eskaliert

Der Streit im Dschungelcamp spitzt sich zu: Bereits am Montag attackierte Lilly Becker Sam Dylan verbal, doch an Tag 5 flammte die Auseinandersetzung erneut auf.

Lilly ärgert sich über Sams häufigen Gebrauch des Satzes "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" und wirft ihm vor, nicht genug Einsatz zu zeigen. "Jetzt ist die Zeit, dass du was leisten musst, und er macht es nicht!", schimpft sie. Sie kritisiert zudem seinen dramatischen Auftritt mit Bodyguards am Flughafen und fordert, dass er sich im Camp mehr engagiert.

Als Camp-Chef Jörg Dahlmann die Nachtschichten am Lagerfeuer einteilt, wollen Sam und Alessia die erste Schicht übernehmen. Lilly jedoch fordert, dass diese zwei Stunden dauern müsse, da sie angeblich die einfachste sei. Sam fühlt sich provoziert: "Warum ist die erste Schicht leichter?" Lilly reagiert impulsiv: "Shut up!"

"So redest du nicht mit mir!"

Sam ist empört und macht seinem Ärger Luft: "Shut up geht gar nicht! So redest du nicht mit mir!" Im Dschungeltelefon stichelt er weiter: "So kann sie vielleicht mit ihrem Sohn reden, aber nicht mit mir. Bei Boris Becker hat sie das vielleicht täglich gemacht, und er hat dann 'Shut up' gemacht. Bei mir aber nicht!" Lilly kontert süffisant: "Er versteht kein Englisch, aber 'Shut up' kann er."

Maurice Dziwak versucht die Wogen zu glätten, doch Lilly steigert sich weiter in ihre Wut. Sie wirft Sam vor, im Camp nichts beizutragen, und schießt gegen sein Aussehen: "Er kann so viel Make-up tragen, wie er will – er ist und bleibt ugly! Er ist ein ekelhafter Junge, sorry!" Pierre Sanoussi-Bliss genießt das Drama und kommentiert amüsiert: "Ich habe mir nicht umsonst diese Kinokarte gekauft."

Dschungelprüfung: Überraschendes Teamwork

Doch die Show geht weiter: Sam, Lilly und Alessia müssen gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten. Bei "Der größte Preis von Murwillumbah" kämpfen sie sich durch einen Parcours voller Schleim, Melasse und Federn. Lillys größter Wunsch wird erfüllt – Sam darf nichts sagen. Die Rollen sind klar verteilt: Lilly kann nichts hören, Alessia nichts sehen, Sam bleibt stumm.

Trotz der Differenzen beweisen sie Teamgeist und sichern zehn Sterne. Sonja Zietlow lobt: "Ihr habt sehr gut zusammengearbeitet." Plötzlich scheinen sich auch Lilly und Sam besser zu verstehen.

Ob der Frieden hält? Schon morgen müssen sie erneut gemeinsam zur Prüfung antreten – diesmal mit Yeliz Koc.