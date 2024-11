Skandal-Prinz feiert in Wiener Szene Lokal

Der vor einem Monat überfallene Promi-Prinz war beim Plausch mit Andrea Lautmann bester Laune und genoss mit ihr das Essen im Dinner Club ZIIZUU.

Österreichs Bundeshauptstadt darf sich an diesem Wochenende über einen ganz besonderen Gast freuen. Promi Prinz Marcus von Anhalt stattet Wien einen Besuch ab, bevor es am Sonntag für ihn zurück nach Dubai geht. Im Dinner Club ZIIZUU im ersten Bezirk traf er Andrea Lautmann von Gastro Insider Vienna und tauschte sich herzlich mit ihr an der Bar aus.

© Gastro Insider Vienna/Andrea Lautmann ×

Der Prinz erfreute sich wieder bester Gesundheit, nachdem er erst vor einem Monat auf der spanischen Party-Insel Ibiza brutal überfallen und niedergeschlagen worden war. Dabei raubten ihm die Angreifer seine Uhr im Wert von 100.000 Euro (!), von der bis heute jede Spur fehlt. Ganz im Gegensatz zu den Räubern, die mittlerweile von den Behörden ausfindig gemacht werden konnten.

© Gastro Insider Vienna/Andrea Lautmann ×

Der Society Brunch im Dinner Club ZIIZUU gefiel dem Prinzen laut eigener Aussage sehr gut, vor allem das Essen habe ihm geschmeckt. Beim angeregten Plausch mit Andrea Lautmann gestand er ihr dann auch: "Ich liebe Wien!"