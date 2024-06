"Starnacht am Neusiedler See": Was die ORF-Seher nicht mitbekamen

Zahlreiche hochkarätige Stargäste waren dieses Jahr wieder bei der "Starnacht am Neusiedler See" am 31. Mai und 1. Juni.

Von Schlager-Stars bis Italo-Legenden über Austro-Pop-Giganten war die diesjährige Gästeliste für die "Starnacht am Neusiedler See" wieder hochkarätig besetzt. Doch das Wetter machte den Festlichkeiten einen Strich durch die Rechnung. Selbst die geballten Moderations-Kräfte von "Starnacht"-Dreamteam Barbara Schöneberger und Hans Sigl konnte dagegen nichts machen. Am Freitag musste die Show bereits kurz nach Beginn unterbrochen werden. Die anwesenden Schlager-Fans wurden sogar wegen einer Gewitterwarnung gebeten, sich unterzustellen. Zu dem Zeitpunkt war noch unklar, ob die Show überhaupt fortgesetzt wird, wie die "tz" berichtet. Erst rund 90 Minuten später gab es dann die Entwarnung: Das Gewitter war weitergezogen. Aber warum wurde das nicht im Fernsehen übertragen? Der Grund ist, dass nur die Show am 1. Juni live im ORF und im MDR übertragen werden. Die Show am Freitag wurde zwar mitgefilmt, aber wäre nur zum Einsatz gekommen, sollte bei der zweiten Show etwas schiefgehen.