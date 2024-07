Swarovski und Mateschitz: Zieht Vici jetzt bei Red Bull die Fäden?

Victoria Swarovski soll eine noch wichtigere Rolle in Mark Mateschitz' Leben haben, als bisher angenommen

Sie ist eine Powerfrau, Model, Moderatorin, Designerin und Unternehmerin. Es gibt eigentlich nichts, was Victoria Swarovski (30) nicht kann. Privat hat sie sich zudem auch noch den reichsten Österreicher, Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (32) geangelt. Doch Vici soll sich nicht auf dem Ruhm und Reichtum der beiden Familien ausruhen, sondern ihrem Freund mit diplomatischem Geschick unter die Arme greifen. Deutsche Medien behaupten gar, dass sie im Hintergrund die Fäden ziehen soll.

Krieg um das Dosenimperium

Nach dem Tod von Didi Mateschitz brach ein Streit um Red Bull aus. Sein ebenso bereits verstorbener Geschäftspartner Chaleo Yoovidhya (88) hielt 51 Prozent am Unternehmen. Dieser Anteil ging an seine Nachkommen über. Mark Mateschitz hat mit 49 Prozent somit "nur" die Minderheitsbeteiligung. Steigende Umsätze geben momentan auch keinen Grund zur Besorgnis, aber künftige Verkaufsverbote an Jugendliche könnten das Geschäft schädigen.

Swarovski hat das Mateschitz-Gen

Marks Papa Didi war ein Marketing-Genie, genau wie Victoria Swarovski. Sie soll jetzt für Mark ihr Netzwerk und ihre Strategien spielen lassen. Bei der Radpräsentation vom Team Bora-Hansgrohe im Hangar-7 war Vici an der Seite ihres Liebsten. Sie drängte sich zwar nicht in den Vordergrund, erfüllte aber genau den Zweck, den sie anstrebte. Durch ihre Anwesenheit interessierten sich nicht nur Branchenmagazine für das Produkt.