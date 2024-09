DAS ist Stefan Raabs neue Millionen-Show

Nach dem Fight gegen Regina Halmich ließ Stefan Raab die Katze aus dem Sack.

Der deutsche Moderator und Entertainer Stefan Raab hat nach fast neun Jahren Pause ein Comeback im Fernsehen angekündigt. "Ich habe mir überlegt, ich mache wieder Shows", sagte der 57-jährige Raab Samstagabend in Düsseldorf nach einem Box-Schaukampf gegen Regina Halmich im Fernsehsender RTL. Bereits kommende Woche werde er auf den Bildschirm zurückkehren. Den Kampf verlor Raab deutlich nach Punkten gegen die ehemalige Boxweltmeisterin.

Die neue Show läuft erstmals am kommenden Mittwoch um 20:10 Uhr auf RTL+. Es soll sich dabei um einen Mix aus Entertainment, Quiz und Spielen handeln. Der Name der Show ist typisch Raab: „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ (abgekürzt: DGHNDMBSR). Dabei kann der Kandidat tatsächlich eine Million Euro gewinnen. „Man muss alle Spiele gewinnen, manchmal bin ich der Gegner. Jeder kann dabei sein. Aber, Sie müssen alles richtig machen“, so Raab.

Und was ist nun mit der Buchstaben-Reihenfolge „NWSDWH“, die Raab auf seiner Kappe stehen hatte? „Ich hatte ursprünglich die Idee, auf die Mütze die Abkürzung der Sendung zu schreiben. Dann haben wir die Spots gedreht, blöderweise haben wir den Namen der Sendung danach geändert“, verrät der Entertainer.

Bereits rund um die Ankündigung des insgesamt dritten Kampfs zwischen Halmich und Raab hatte es Spekulationen gegeben, dass der viele Jahre mit "TV total" auf ProSieben erfolgreiche Moderator auf den Bildschirm zurückkehren könnte. Er hatte sich Ende 2015 auf eigenen Wunsch hin zurückgezogen.

Einem Branchendienst zufolge schloss die Produktionsfirma von Raab mit RTL bereits einen mehrjährigen Vertrag über 90 Millionen Euro für Shows. Raab wollte noch in der Nacht zu Sonntag weitere Details bekanntgeben zu seinem Comeback.