× Die aktuellen Streaming-Highlights (05. - 11.10.)

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Netflix - die Highlights

Komödie: »Ghostbusters: Frozen Empire«



© Hersteller ×

Als ein uraltes Artefakt einen Geist erweckt, müssen die Ghostbusters zusammenkommen, um die Welt vor einer Eiszeit und einer Armee von Untoten zu retten.

Ab 06. Oktober auf Netflix streamen





Romanze: »Lonely Planet: Liebe in Marokko« mit Laura Dern und Liam Hemsworth.

© Hersteller ×

Eine alleinstehende Autorin freundet sich bei einem idyllischen Schriftsteller-Retreat in Marokko unerwartet mit einem jüngeren Mann an, der sein Leben neu sortiert.

Ab 11. Oktober auf Netflix streamen





Doku: 2. Teil von »Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez«

© Hersteller

In diesem packenden True-Crime-Drama wird das Leben der Brüder Menendez beleuchtet, die 1989 für den brutalen Mord an ihren Eltern in Beverly Hills verurteilt wurden.

Ab 07. Oktober auf Netflix streamen

Action: »Tomb Raider: The Legend of Lara Croft«

© Hersteller

Lara Croft stürzt sich in eine Verfolgungsjagd um die Welt, um ein altes Geheimnis zu lüften.

Ab 10. Oktober auf Netflix streamen



Weitere Highlights auf Netflix

5. Oktober

„Ranma 1/2“ – Anime

„Der Unglaubliche Digitale Zirkus“ – Sci-Fi-Animation

6. Oktober: „Padu“ – Sport-Doku

7. Oktober

„Der Junge und der Reiher“ – Anime

„Die Brüder Menendez“ – Doku

8. Oktober

„Predator – Upgrade“ – Sci-Fi-Action

„Ali Wong: Single Lady“ – Stand-up-Comedy

„Dinner Time Live With David Chang“ – Reality-TV

9. Oktober

„Startaufstellung“ – Sport-Doku

„Betrügerische Liebe“ – Romantisches Drama

„Das Geheimnis des Flusses“ – Drama

10. Oktober

„Der Mauretanier: (K)eine Frage der Gerechtigkeit“ – Drama

„Monster High 2“ – Musical/Kinderfilm

„Outer Banks“ Staffel 4 Teil 1 – Coming-of-Age-Abenteuer

„Love is Blind: Habibi“ – Reality-TV

„Ersan Kuneri“ – Comedy

11. Oktober

„An ihrer Stelle“ – Krimi-Drama

„Lonely Planet: Liebe in Marokko“ – Romantisches Drama

„Uprising“ – K-Historienmilitärsdrama

Neue Filme und Serien auf Sky – die Highlights

Mel Gibson in »Desperation Road«

© Hersteller ×

Mit Mel Gibson in einer Nebenrolle: Ein Ex-Knacki trifft eine junge Mutter, die in Notwehr einen Polizisten erschossen hat und auf der Flucht ist. Kann er ihr helfen?

Ab 05. Oktober auf Sky streamen





Satirische Komödie »The Franchise«

© Hersteller ×

Eine neue satirische Komödie, die sich mit den Herausforderungen und dem Chaos hinter der Produktion von Superhelden-Filmen auseinandersetzt.

Ab 09. Oktober auf Sky streamen





Komödie: »Drive-Away Dolls«



© Hersteller

Freundinnen wollen einen Roadtrip machen. Doch Gangster sind hinter einem Koffer in ihrem Auto her.

Ab 10. Oktober auf Sky streamen

Doku: »Navajo Police: Class 57«

© Hersteller

Die einzige Polizeibehörde eines indigenen Volkes in den USA, das seine Beamten selbst ausbildet.

Ab 11. Oktober auf Sky streamen





Neue Filme und Serien auf Amazon Prime – die Highlights

»Challengers – Rivalen« mit Zendaya

© Hersteller ×

Um ihren Ehemann aus der Krise zu holen, setzt die ehemalige Tennisspielerin ihn einem besonderen Duell aus: Gegen seinen besten Freund und ihrem ehemaligen Lover.

Ab 06. Oktober auf Prime streamen





Dokumentarisches Drama: »15 Jahre«

© Hersteller ×

Die Pianistin Jenny kommt aus dem Gefängnis. Aber nicht nur sie selbst, auch ihre inneren Dämonen sind frei.

Ab 11. Oktober auf Prime streamen



Weitere Highlights auf Amazon Prime:

6. Oktober: „Criminal Squad“ – Action

7. Oktober



„Die Bestimmung – Divergent“ – Sci-Fi-Action

„Die Bestimmung – Allegiant“ – Sci-Fi-Action

8. Oktober

„Red Sparrow“ – Spionage-Action

„Killer Cakes“ – Backshow

9. Oktober: „Aquaman“ – Superheld*innen-Action

10. Oktober

„Predator – Upgrade“ – Sci-Fi-Action

„Citadel: Diana“ – Spionage-Action

11. Oktober: „Hotel Artemis“ – Action

Neue Filme und Serien auf Disney+ – die Highlights

Doku: »Expedition Amazonas«

© Hersteller ×

Eine Reise durch den Amazonas, von seinen bergigen Quellen bis hin zu seinen Mündungen in den Atlantik.

Ab 13. Oktober auf Disney+ streamen





Doku: »Hip Hop and the White House«

© Hersteller ×

Der Aufstieg des Hip-Hop sowie seine Überschneidungen mit der Politik des Präsidenten von den 1970er-Jahren bis heute.

Ab 09. Oktober auf Disney+ streamen



Weitere Highlights auf Disney+

7. Oktober: „Bluey Kurzgeschichten“, neue Episoden der ersten Staffel

9. Oktober

„La Máquina“

„The Simpsons“ Staffel 35

„Hamster & Gretel“, neue Folgen der ersten Staffel

11. Oktober



„Mr. Crocket“



„Rückkehr nach Las Sabinas“