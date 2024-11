ORF: Aufgefrischtes "Im Zentrum" startet am 12.1. mit neuer Moderatorin

Ein neuer "Im Zentrum"-Talk startet im Jänner 2025 - der Fokus liegt dann auf gesellschaftlichen Themen.

Der ORF will seine Talkformate ab Jänner stärker auf gesellschaftliche Themen fokussieren. Im Rahmen der Neuausrichtung wird der Sonntagabend-Talk "Im Zentrum" neu gestaltet. ORF-Chef Roland Weißmann erklärte, dass politische Themen hingegen in einem neuen Format während der Woche diskutiert werden sollen.

So ist Weißmann nach für Ende März ein neuer ZiB Talk geplant, der voraussichtlich am Dienstag oder Mittwoch nach der "ZiB 2" ausgestrahlt wird. Der "ZiB Talk" soll politischere Themen behandeln und somit eine klare Trennung zu den gesellschaftlichen Diskussionen am Sonntagabend bieten. Für die Moderation des neuen Formats wurden bereits mehrere Moderatoren ins Gespräch gebracht.

Für den Sonntagabend-Talk sind bereits erste Entscheidungen gefallen: Die Moderation von "Im Zentrum" wird künftig von einer Frau übernommen. Gerüchte um eine Besetzung mit Patrick Budgen oder Alexandra Maritza Wachter wurden jedoch vom ORF dementiert. Weitere Details zur Moderation sowie zur Optik der Sendung sollen im Dezember bekanntgegeben werden.