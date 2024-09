Paukenschlag bei neuer DSDS-Staffel

Am 18. September startet die neue Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" - mit vielen Neuerungen

Lang mussten Fans rätseln, wann und wie es mit der Kult-Show "Deutschland sucht den Superstar" weitergeht. Jetzt ließ RTL die Bombe platzen - noch in diesem Monat startet die neue Staffel der Casting-Show rund um Dieter Bohlen. Genauer gesagt am 18. September wird wieder gesungen, geheult und kritisiert. In 15 neuen Folgen wird jeweils Mittwoch und Samstag ein neuer Superstar gesucht.

Schon beim Casting zeigt sich, dass es viel Neues in der Show gibt. Dieses fand im Europapark Rust statt und wer es in die Show schafft, hat diesmal die Chance beim Auslands-Recall auf die griechische Insel Kreta eingeladen zu werden. Das Finale findet dass wie gewohnt im Studio in Köln statt.

DSDS im Europapark Rust

In der Jury werden diesmal neben Dieter Bohlen wieder Peitro Lombardi, Beatrice Egli und Rapperin Loredana ein strenges Urteil über die Möchtegern-Stars fällen. Spannend wird dabei auch das Starterfeld. Die Altersgrenze nach oben fällt nämlich erstmals weg und bietet nun Platz für ältere Semester. Der älteste Kandidat in der neuen Staffel ist jedenfalls 92 Jahre alt.