US-Regisseur Jeff Baena mit 47 Jahren verstorben

Regisseur und White-Lotus-Star Jeff Baena (47) ist überraschend in Los Angeles verstorben.

Der erfolgreiche US-Regisseur und Drehbuchautor Jeff Baena ist im Alter von nur 47 Jahren verstorben. Laut US-Medien fand ein Assistent Baena am Freitagmorgen leblos in seinem Haus in Los Angeles. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort, doch der Tod des Filmemachers wurde noch am Einsatzort festgestellt. Die offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Baena begann seine Karriere in der Filmbranche als Assistent für bekannte Regisseure wie Robert Zemeckis und David O. Russell, bevor er 2014 mit der Horrorkomödie "Life After Beth" seinen Durchbruch als Regisseur feierte. Weitere Filme folgten, darunter "Joshy" und "The Little Hours".

Baena war mit Schauspielerin Aubrey Plaza verheiratet, mit der er auch beruflich zusammenarbeitete. Die beiden hielten ihre Beziehung weitgehend privat. Neben seiner Ehefrau hinterlässt Baena auch seine Familie, darunter Mutter Barbara Stern und Vater Scott Baena.