Die A1 Pit Stop Challenge, die am vergangenen Samstag in der A1 Zentrale in Wien stattfand, war ein spannendes Event voller Geschwindigkeit und Präzision.

Aus über 1000 Bewerbungen wurden 14 Zweier-Teams für verschieden Medien ausgewählt, um gegeneinander anzutreten. Das Team Manuel und Lukas vom oe24-Team siegte im Finale, indem sie den Reifenwechsel in beeindruckenden 5,96 Sekunden absolvierten. Ihr Preis: Tickets inklusive Hotelaufenthalt für drei aufeinanderfolgende Formel-1-Rennwochenenden in Spielberg, Silverstone (inklusive Flug) und Budapest. Marco Harfmann, A1-Werbeleiter, betonte die Wichtigkeit von Geschwindigkeit und Genauigkeit sowohl im Motorsport als auch für A1 als Unternehmen. Die Veranstaltung bot den Motorsport-Fans einzigartige Erlebnisse und war ein voller Erfolg. A1 Pit Stop Challange - Das Siegervideo 1/5

5/5 © A1 © A1 © A1 © A1 © A1 Spannende Rennen und exklusive Gewinne bei der A1 Pit Stop Challenge Neben dem Hauptwettbewerb gab es eine hochkarätige Paneldiskussion zum Thema „Passion for Speed“. Prominente Speed-Experten wie der Ex-Rennfahrer Christian Klien, Speed-Ski-Rekordhalter Manuel Kramer und der YouTube-Star Elias Schwärzler diskutierten ihre Leidenschaft für Geschwindigkeit und ihre persönlichen Erfahrungen und Erfolge. Video 2 Die zweiten und dritten Plätze belegten die Teams „autorevue“ und „heute“. Ein besonderes Highlight war die A1-Sonderwertung, bei der Manuela und ihre Tochter Mavie exklusive Tickets für den Grand Prix von Österreich gewannen. Insgesamt bot das Event allen Teilnehmern und Zuschauern einen aufregenden und erlebnisreichen Tag. Video zum Thema: A1 Pit Stop Challenge