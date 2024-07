Bundesheer landet mit Black Hawk auf Wiener AKH

Das Training angehender Militärpiloten sorgte am Donnerstag für Aufsehen, als sie den Anflug auf den Landeplatz des AKH mit einem Black Hawk Hubschrauber probten.

Eine Hubschrauberlandung am Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) ist für die Menschen in der Universitätsklinik und in der Umgebung nichts Ungewöhnliches - diese war es aber doch. Am Donnerstag hat ein Black Hawk des Bundesheeres Österreichs größtes Spital angesteuert.

Angehende Militärpiloten trainierten den Anflug auf den Landeplatz des AKH, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Übung gehört zur letzten Phase der Ausbildung zum Einsatzpiloten.

Teil von zweitägiger Übung

Das Manöver war Teil einer zweitägigen Übung. Militärpiloten trainierten dabei gemeinsam mit Sanitätspersonal des Bundesheeres die Überstellung und medizinische Versorgung von Patienten. "Übungen wie diese sind unverzichtbar, um im Notfall effizient und rasch handeln zu können - sie stärken die Bereitschaft der Soldatinnen und Soldaten, jederzeit und unter allen Bedingungen handlungsfähig zu sein und Aufgaben optimal zu erfüllen", betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einer Aussendung.