25-Jähriger von Schrott-Pkws erschlagen - tot

Ein 25-jähriger Mann starb bei einem Arbeitsunfall in der Steiermark.

Ein 25-jähriger Steirer ist am Donnerstagnachmittag in Gersdorf an der Mur (Bezirk Leibnitz) bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann wollte in einer Firma mit dem Gabelstapler Container mit Schrott auf einem Lagerplatz abstellen. Dabei fiel aus bisher ungeklärter Ursache ein dicht gepresster Stapel von Schrott-Pkw um und begrub den Arbeiter unter sich, teilte die Polizei mit.

Zum Unfallzeitpunkt dürfte sich der Mann vermutlich neben dem Hubstapler befinden haben. Er wurde erst nach einiger Zeit von Arbeitskollegen gefunden, die Erste Hilfe leisteten. Die Rettungskräfte konnten allerdings nur mehr den Tod des 25-Jährigen feststellen.