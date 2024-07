37 Kilo Cannabis am Flughafen Schwechat beschlagnahmt

Am Schwechater Flughafen wurden Drogen im Straßenverkaufswert von rund 150.000 Euro in zwei Koffern sichergestellt. Der 31-jährige Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Polizei hat am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) 37 Kilo Cannabiskraut sichergestellt. Die Drogen im Straßenverkaufswert von rund 150.000 Euro wurden bei Kontrollen von Transitgepäck entdeckt. Die beiden Koffer wurden einem 31-Jährigen zugeordnet, der sich geständig zeigte, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit. Der malaysische Staatsbürger wurde nach dem Fund von 7. Juli in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. © APA/LPD NÖ Das Suchtgift war auf 65 Plastikbeuteln verteilt und vakuumiert verpackt. Die Gepäckstücke kamen aus Thailand an und hätten nach Spanien weitertransportiert werden sollen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.