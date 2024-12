Adventmarkt mit größter Lebentierkrippe Europas

Für ein unvergessliches Weihnachtserlebnis sorgt auch heuer wieder Gut Aiderbichl Henndorf beiSalzburg. Noch bis 6. Jänner laden viele gerettete Tiere täglich von 9 bis 18 Uhr zum Besuch ein und freuen sich über noch mehr Streicheleinheiten.

Ein besonderes Highlight sind die zahlreichen freilaufenden Tiere, die Gut Aiderbichl in der Weihnachtszeit, in die wohl größte Lebendtierkrippe Europas verwandeln. Neben Ochs und Esel warten auch Schafe, Schweine oder Ponys auf viele Streicheleinheiten. Das idyllische Gut mit Blick auf den Wallersee sorgt für magische Fotomotive.

Gut Aiderbichl Henndorf: Die größte Lebendtierkrippe Europas © Gut Aiderbichl ×

Stimmungsvoll. Darüber hinaus locken festlich geschmückte Stände mit tollen Accessoires und Geschenkideen – perfekt zum Stöbern und Staunen. Für den Gaumenschmaus gibt’s regionale Leckerbissen, heißen Punsch und duftenden Glühwein.

Das idyllisch gelegen Gut Aiderbichl Henndorf mit Blick auf den Wallersee bietet sich als Selfie-Motiv an. © Gut Aiderbichl ×

Für ein abwechslungsreiches, vorweihnachtliches Programm sorgen verschiedene Veranstaltungen wie das Konzert der „Paldauer“ am 18. Dezember oder das alljährliche „Warten aufs Christkind“ am 24. Dezember. Gerettete Tiere warten auf Sie!

Auf Gut Aiderbichl Henndorf warten Ziegen, Schafe, Ponys und Schweine auf Streicheleinheiten. © Gut Aiderbichl

Junior Tierpfleger-Programm inden Weihnachtsferien

Während der Weihnachtsferien (Di., Do., Sa. und So. von 11 bis 13 Uhr) bietet Gut Aiderbichl ein spannendes Junior Tierpfleger-Programm für Kinder ab 6 Jahren an, bei dem die kleinen Besucher zu den Tierrettern von morgen werden können.

Informationen zu den Veranstaltungen auf www.gut-aiderbichl.com