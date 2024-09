Akku für E-Roller explodierte in Wohnung - 6 Verletzte

Dramatische Szenen spielten sich Donnerstagabend in einem Mehrfamiienhaus in Mariatrost in der Steiermark ab: Während die Eltern mit dem Hund Gassi gingen, explodierte in einer Wohnung der Akku eines E-Rollers - drei Kinder waren eingeschlossen!

Stmk. Zu dem Unglück kam es gegen 19.30 Uhr in einer Erdgeschoßwohnung in der Mariagrüner Straße: Laut aktuellem Ermittlungsstand der Polizei dürfte der Lithium-Ionen-Akku eines E-Rollers, der zu diesem Zeitpunkt an die Steckdose angeschlossen war, der Auslöser für einen schnell um sich greifenden Brand gewesen sein. Mehrere Brandherde - Feuer in Asylquartier war gelegt!

Bewohner hängt bei Zimmerbrand nur mehr am Fensterbrett – gerettet

Die Nachbarn vernahmen jedenfalls einen lauten Knall und dann Panik und Geschrei von Kinderstimmen - eines Buben (gerade 9 geworden), seiner Schwester (bald 10) und eines 13-jähriger Bruders. Drei der Anwohner ergriffen sofort beherzt Initiative und holten die Kids aus der bereits stark verrauchten Unterkunft - die Eltern, die mit dem Hund Gassi gewesen waren, als der Brand ausbrach, kamen im letzten Moment dazu und halfen mit, wo es noch etwas zu helfen gab. © Berufsfeuerwehr Graz × Weitere Nachbarn alarmierten parallel die Einsatzkräfte und führten umgehend erste Löschversuche durch. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung nichtsdestotrotz bereits in Vollbrand. Tragödie von Nachbarn verhindert An der Einsatzstelle wurde umgehend ein C-Rohr unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vorgenommen. Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht. Die Berufsfeuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Schlussendlich wurden sechs Personen (die 3 Kinder, ihr Vater und zwei Nachbarn) vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Einsatzleiter Brandkommissär Martin Trampusch: „Durch ein Großaufgebot und das frühzeitige, professionelle Handeln der Nachbarn konnte hier eine Tragödie verhindert werden!"