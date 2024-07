Alko-Lenker prallte gegen Schilder und Verkehrsinsel

Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer war mit über 1,6 Promille alkoholisiert unterwegs.

Ein stark alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer ist Samstagfrüh in Hörbranz (Bez. Bregenz) gegen eine Verkehrsinsel und mehrere Verkehrsschilder gekracht. Die von Zeugen alarmierte Polizei hielt den 19-Jährigen in der Nähe des Unfallorts an, ein entsprechender Test bescheinigte eine Alkoholisierung von über 1,6 Promille. Dem jungen Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, das stark beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.

Der 19-Jährige fuhr gegen 3.30 Uhr von der Rheintalautobahn (A14) in Richtung Hörbranz ab. Bei der Kreuzung mit der Allgäustraße prallte er gegen eine Verkehrsinsel und mehrere Verkehrsschilder. Davon unbeirrt setzte er seine Fahrt in Richtung Hohenweiler fort, wurde aber wenig später von der Polizei gestoppt.