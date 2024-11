Bombendrohung gegen Schule - Schweizer (20) wieder aktiv

In den frühen Morgenstunden ging eine Drohmail gegen eine Volks- und Mittelschule im Stadtteil Wagram in St. Pölten ein. Die Lehranstalt wurde geräumt, der Verfassungsschutz ermittelt. Alles deutet daraufhin, dass das Schweizer "Bombenhirn" wieder aktiv ist!

NÖ. Nach einer Drohung gegen eine Schule in St. Pölten sind am Freitag Ermittlungen gelaufen. Das Objekt sei durchsucht, seitens der Direktion sei in Absprache mit der Bildungsdirektion Homeschooling angeordnet worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit.

Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) wurde eingeschaltet. oe24-Infos zufolge ist wieder eine Mail eingelangt, die verdächtig nach jenem 20-Jährigen klingt, der seit 30. September insgesamt 28 mit Bombendrohungen und „Al­lahu Akbar"-Grüßen gespickte Mails nach Österreich geschickt haben soll und damit Hunderte Züge stoppte sowie alle großen Bahnhöfe, Einkaufszentren oder das Landesgericht Wien leer fegte. Trotzdem wird in der Schweiz nur auf freiem Fuß gegen den amtsbekannten Psycho-Täter ermittelt.

Aufgrund eines Rechtshilfeersuchens aus Österreich kam es in der Schweiz zu einer Hausdurchsuchung und der junge Mann wurde vorübergehend festgenommen. Das Protokoll seiner Einvernahme sowie das Ergebnis der Hausdurchsuchung sind nach anfänglichen Verzögerungen inzwischen in Linz eingetroffen. Derzeit werden u.a. die Berichte ausgewertet, hieß es dort.

© Doku-NÖ ×

Auch die Schweizer ermitteln noch weiter. Da deren Landsmann nicht ausgeliefert wird, hat die Staatsanwaltschaft Linz einen Antrag auf Übernahme der Strafverfolgung gestellt. Der Behördensprecher im Kanton St. Gallen geht davon aus, dass die Schweiz die Strafverfolgung übernehmen werde. In dem ganzen Behördenwirrwarr fühlt sich der 20-Jährige offenbar pudelwohl - und narrt weiter ganz Österreich.

Die aktuelle Drohung gegen die Schule in St. Pölten ist laut NÖ-Ermittler in den frühen Morgenstunden und somit vor Unterrichtsbeginn eingegangen. Zum Homeschooling gab es auch Betreuung für evakuierten Schüler "in einem sicheren Objekt".