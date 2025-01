72-jähriger Wiener nach Wildunfall auf A3 getötet

Abgestelltes Auto wurde von Lkw erfasst und gegen Mann geschleudert

Müllendorf/Wien. Nach einem Wildunfall auf der Südost Autobahn (A3) im Gemeindegebiet von Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Freitagnachmittag ein 72-jähriger Wiener ums Leben gekommen. Sein abgestelltes Auto war von einem Lkw erfasst worden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Die Richtungsfahrbahn Wien der A3 blieb mehr als fünf Stunden lang gesperrt.

Laut Polizei war der Pkw des 72-Jährigen mit einem Reh kollidiert. Der Lenker hielt daraufhin am ersten Fahrstreifen an und wollte nach dem toten Wild sehen. Unmittelbar darauf wurde das Auto von einem nachkommenden Sattelkraftfahrzeug erfasst und gegen den Mann geschleudert. Der Wiener hatte keine Chance auszuweichen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der 52-Jährige am Lkw-Steuer blieb unverletzt.