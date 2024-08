Das sind die beliebtesten Babynamen Österreichs

Emilia und Paul sind auf dem ersten Platz der häufigsten Vornamen von Neugeborenen im Jahr 2023.

Das zeigte eine Auswertung der Statistik Austria aller in diesem Jahr geborenen 37.596 Mädchen und 40.009 Buben, wobei beide Namen jeweils bei 1,7 Prozent der Namensvergaben gewählt wurden. Emilia, im Vorjahr noch auf Rang zwei, überholte die bisherige Spitzenreiterin Emma und Paul kehrte nach 2021 und 2018 auf Platz eins zurück.

Emilia und Paul am beliebtesten

Im Jahr 2023 wurde in Österreich 638 Babys der Name Emilia gegeben, der damit die Liste der beliebtesten Mädchennamen anführt. Auf Platz zwei liegt Marie, ein Name, der seit 2009 immer in den Top Ten der beliebtesten Mädchennamen vertreten ist. Emma, die im vergangenen Jahr noch an der Spitze stand und auch 2019 und 2022 auf Platz eins war, belegte dieses Jahr den dritten Platz. Anna, die sich im Vergleich zu 2022 um einen Platz verbessern konnte, ist seit 1991 in den Top Ten und war zwischen 1996 und 2021 ganze 13 Mal die Nummer eins. Mia sicherte sich Platz fünf, verlor aber einen Rang im Vergleich zum Vorjahr. Weitere beliebte Namen waren Sophia, Valentina, Lena, Lea und Laura.

Bei den Buben entschieden sich die Eltern vergangenes Jahr am häufigsten, nämlich 687 Mal, für den Namen Paul. Auf Platz zwei folgte Jakob, der sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbessert hat. Elias schaffte es erstmals auf den dritten Platz, nachdem er einen Sprung um drei Ränge gemacht hat. Maximilian und Felix, jeweils drei Plätze im Vergleich zum Vorjahr abgerutscht, belegten die Plätze vier und fünf. Die weiteren Plätze der Top Ten gingen an Noah, Leon, David, Tobias und Jonas.