Das war knapp! Asteroid schrammte an Erde vorbei

Asteroid 2024 XA ist am Sonntag mit einem Abstand von nur 1.355 Kilometern an der Erde vorbeigerast.

Gestern raste der Asteroid 2024 XA knapp an der Erde vorbei. Er wurde auch über Österreich gesichtet. Aufnahmen wurden etwa über dem Gesäuse in der Steiermark gemacht. Bei dem Asteroiden gestern, handelte es sich um den zweitnähesten Asteroidenvorbeiflug seit dem Jahr 1900. Nur 2020 VT4 kam mit 368 Kilometern noch näher als 2024 XA.

Bei erdnahen Asteroiden wird die Entfernung in Mondabständen (Lunar Distance, LD) angegeben – 1 LD beträgt etwa 385.001 Kilometer. 2024 XA flog am Sonntag in einem Abstand von 0,02 LD an der Erde vorbei.

Der Asteroid, der gestern über dem Gesäuse gesichtet wurde, hat einen ungefähren Durchmesser von 1,3 bis 2,8 Metern. Von Gesteinsbrocken dieser Größe geht keine echte Gefahr aus – sie verglühen normalerweise in der Erdatmosphäre.

Nächstes Mal wird der Asteroid 2024 XA im Juni 2025 in einer Entfernung von etwa 0,48 LD an der Erde vorbeifliegen.