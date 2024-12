FH-Chef (45) gestorben: So trauern seine Kollegen

Peter Erlacher, Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt, ist bei einem Notfall während der Weihnachtsfeiertage in einem Hotel auf der Turracher Höhe in der Steiermark gestorben.

Zu dem tragischen Ereignis kam es im Wellnessbereich der Hotelanlage, in der Erlacher mit seiner Familie während eines Skiurlaubs zu Gast war. Die Polizei bestätigt einen medizinischen Notfall am Stefanitag um 18 Uhr in einem Beherbergungsbetrieb in Turrach.

Die Österreichische Fachhochschul-Konferenz (FHK) und ihre Mitglieder zeigen sich zutiefst bestürzt über das plötzliche Ableben von Mag. (FH) Mag. iur. Peter Erlacher. Er war seit 2013 in verschiedenen Positionen innerhalb der Geschäftsführung der FH Wiener Neustadt tätig und wurde erst kürzlich vom Aufsichtsrat in seiner Rolle als operativer Geschäftsführer bestätigt, womit er die FH Wiener Neustadt auch im Vorstand der FHK vertrat. "Sein plötzlicher Tod bedeutet einen großen Verlust für die gesamte Fachhochschul-Community", heißt es in einer Aussendung der FHK.

Prommer: "Zutiefst erschüttert"

FHK-Präsidentin Ulrike Prommer äußert ihre tiefe Betroffenheit: "Die Nachricht vom tragischen Ableben von Peter Erlacher hat mich zutiefst erschüttert. Wir verlieren nicht nur einen geschätzten Kollegen, sondern auch einen Freund. Meine Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie."

Auch FHK-Generalsekretär Kurt Koleznik zeigt sich tief betroffen: "Noch am 29. November 2024 haben wir gemeinsam an der letzten FHK-Vorstandssitzung teilgenommen. Die Nachricht von Peters plötzlichem Tod ist unfassbar und hinterlässt eine große Lücke in unserer Gemeinschaft. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen."

Die FHK spricht den Hinterbliebenen ihr tief empfundenes Beileid aus und wird Peter Erlacher stets ein ehrendes Andenken bewahren.