Geflohene Frauen - eine bei Verkehrskontrolle geschnappt

Im Fall jener beiden Frauen, die vor einer Woche aus dem Landesgericht in Wien geflohen waren, konnte jetzt eine der Gesuchten gefasst werden - bei einer Verkehrskontrolle. Die jüngere der beiden dagegen ist weiter flüchtig.

Wien. Neuestes Kapitel in der Peinlich-Flucht zweier Frauen aus der Justizanstalt Josefstadt im 8. Bezirk. Wie die Polizei bestätigt, konnte die ältere der beiden, eine 43-Jährige mit auffälligem Pockennarben-Gesicht, bereits am Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Martinstraße im 18. Bezirk angehalten werden.

Auf Flucht über Datingplattform Lover gesucht

Die Frau, die wegen Suchtgiftdelikten noch zwei Jahre abzusitzen hat, saß am Steuer eines Autos, das nicht ihr gehörte - sondern einem Mann, den sie sich auf der Flucht über Tinder geangelt und der ihr das Fahrzeug geliehen hatte. Die Frau wurde anschließend in die Justizanstalt zurückgebracht, aus der sie vor einer Woche entwichen ist.

Sie steht weiter auf der Fahndungsliste. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Weiter aufrecht dagegen ist die Fahndung nach der zweiten Insassin mit den prallen Botox-Lippen - eine mutmaßliche Betrügerin, die in U-Haft saß. Die beiden Frauen waren als Reinigungskräfte diensteingeteilt gewesen, zogen sich auf der Damentoilette um und spazierten als vermeintliche Besucherinnen im Umbau-Chaos im Landesgericht einfach in die Freiheit hinaus.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01/31310 43800 erbeten.