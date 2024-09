Heute Nacht hält uns die Mondfinsternis wach

Sterngucker werden am Dienstagabend ein weiteres himmlisches Vergnügen erleben, denn bei Vollmond finden gleich drei kosmische Ereignisse auf einmal statt.

Für alle, die den Weltraum lieben, war der letzte Monat ein ganz besonderes Highlight: Sie durften einen wundervollen blauen Supermond erleben. Im September dürfen wir uns nicht nur auf einen Supermond freuen, sondern auch auf einen Blutmond und eine partielle Mondfinsternis. Laut Teresa Monsue vom Goddard Space Flight Center der NASA ist diese Konstellation von drei Ereignissen "absolut ungewöhnlich".

Wir haben für Sie zusammengefasst, was Sie über den Supermond wissen sollten: Der Mond gilt als "super", wenn er voll ist und sich am nächstgelegenen Punkt seiner Umlaufbahn zur Erde befindet. So erklärt es uns die NASA. Bei einer Mondfinsternis steht die Erde zwischen Vollmond und Sonne und der Mond tritt in den Erdschatten. Der größte Teil der sichtbaren Mondscheibe befindet sich im Halbschatten der Erde, der das Sonnenlicht nicht vollständig abschirmt. Der dadurch entstehende rotbraune Schein des Mondes wird als Blutmond bezeichnet.

In den frühen Morgenstunden des 18. Septembers kann man beobachten, wie der Mond oben rechts vom Kernschatten der Erde "angeknabbert" wird. Dieses Phänomen beginnt um 4:12 Uhr, die "Knabberstelle" wandert nach links und erreicht um 4:45 Uhr das Maximum der Finsternis, wobei der Erdschatten dann exakt 8,3 Prozent des Mondes verdeckt hat.

Wenn Sie die Mondfinsternis und den Supermond am Dienstagabend verpassen, gibt es die nächste Möglichkeit leider erst wieder am 8. Oktober 2033.Dafür gibt es am 17. Oktober wieder einen Vollmond und am 14. März 2025 eine totale Mondfinsternis.