Hier droht über die Weihnachts-Feiertage Stau

Eine ruhige und besinnliche letzte vollständige Woche des Jahres 2024 wird es auf den Straßen in und um Österreich so leider nicht geben. Die Gründe sind laut ARBÖ-Verkehrsexperten der Ansturm auf die Einkaufsmöglichkeiten, der Aufbruch in die Skigebiete und der Ski-Weltcup am Semmering.

Der Vormittag des Heiligen Abends am 24.12. wird erfahrungsgemäß in den „Offline-Einkaufsmöglichkeiten“ genauso wie auf den Straßen dahin alles andere als besinnlich. Gründe dafür sind die Geschenkekäufe am „allerletzten Drücker“ und letzte Einkäufe für Essen und Trinken an den Feiertagen. Der „zweite Ansturm“ wird laut ARBÖ am Freitag, 27.12., und Samstag, 28.12., stattfinden. Viele nutzen die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, um Geschenke umzutauschen oder Gutscheine einzulösen. Die Staupunkte und Strecken werden ziemlich deckungsgleich mit jenen an den Advent-Einkaufs-Samstagen sein. In und um die Bundeshauptstadt sind unter anderem die Südautobahn (A2), die Südosttangente (A23), die Wiener Nordrandschnellstraße (S2), der Franz-Josefs-Kai Gürtel, die 2-er-Linie und der Ring, genauso wie die Innere Mariahilfer Straße betroffen. Auch in und um Graz, Linz oder Salzburg wird es unter anderem auf der Pyhrnautobahn (A9), der Westautobahn (A1), der Herrengasse (Graz), der Landstraße (Linz) sowie rund um die Innenstadt Salzburg stauen.

Aufbruch in die Skigebiete sorgt für Staus und lange Verzögerungen

Zwischen den Weihnachtsfeiertagen und den „Heiligen Drei Königen“ startet traditionell eine Hochsaison in den heimischen Skigebieten. Bereits ab dem Stephanitag, 26.12., ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Richtung der Skigebiete in den Alpenregionen zu erwarten. Die längsten Staus und Verzögerungen sind auf den folgenden Strecken zu erwarten:

Pyhrnautobahn (A9), im Großraum Liezen bzw. zwischen Knoten Voralpenkreuz und Knoten Selzthal sowie vor dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg, dem Baustellenbereich zwischen Werfen und Golling, vor dem Knoten Pongau und den Tunnelportalen des Katschberg- und Tauerntunnels

Inntalautobahn (A12), vor den Ausfahrten Haiming/Ötztal, Imst/Pitztal, Kufstein/Nord, Kufstein/Süd und Wiesing

Rheintalautobahn (A14), vor der Ausfahrt Bludenz-Montafon

Arlbergschnellstraße (S16), zwischen den Knoten Bludenz und dem Arlbergtunnel sowie vor den Abfahrten Pians-Paznaun und St. Anton

Zillertalstraße (B169), im gesamten Verlauf und besonders vor der voraussichtlichen Blockabfertigung im Brettfalltunnel

Fernpaßstraße (B179), im gesamten Verlauf sowie speziell vor den Tunnelportalen des Grentzunnels Vils/Füssen und des Lermoosertunnels, wo die Blockabfertigung sehr wahrscheinlich aktiviert wird

Silvretta Straße (B188 bzw. L188) im Paznauntal bzw. im Montafon

Pinzgauer Straße (B311), abschnittweise im gesamten Verlauf

Sowohl in Salzburg als auch in Tirol und Vorarlberg haben die Behörden, um den Ausweichverkehr von den Transitrouten zu beschränken bzw. zu unterbinden, zeitliche und örtliche Fahrverbote verhängt. In Salzburg betrifft das Abfahrtsverbot für den Transitverkehr die Abfahrten Golling-Abtenau, Hallein und Kuchl jeweils in Richtung Villach und die Abfahrten Eben im Pongau und Pfarrwerfen/Werfen in Richtung Salzburg. Die Fahrverbote für den Ausweichverkehr in Tirol gelten bis Sonntag, 27.04.2025, jeweils an den Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr in den Bezirken Kufstein, Reutte und Imst. Für den Bezirk Schwaz gelten sie ausschließlich an Samstagen. Zudem werden an neuralgischen Punkten Dosierampeln eingesetzt. In Vorarlberg gelten auf der Arlbergschnellstraße, an Samstag von 8:00 bis 18:00 Uhr, Sperren für alle Fahrzeuge für die Auf- und Abfahrten Braz-Ost, Braz-West, Bings und Langen am Arlberg.

„In Salzburg und Tirol sind von den Sperren Anwohnerinnen und Anwohner und Reisende mit einem konkreten Ziel in und rund um die betroffenen Gemeinden ausgenommen“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Damen-Skiweltcup am Semmering sorgt für Sperren und Staus

Am Samstag, 28.12., und Sonntag, 29.12., steht der Semmering ganz im Zeichen des Skiweltcups. Zigtausende Fans werden erwartet, um die Weltelite des Damen-Skisports live zu erleben. Der 1. Durchgang des Riesentorlaufes startet am Samstag um 10:00 Uhr. Der „Startschuss“ für den 2. Lauf findet um 13:00 Uhr statt. Die erste Läuferin des Slaloms, am Sonntag geht um 10:30 Uhr aus dem Starthaus. Der Entscheidungslauf geht ab 13:30 Uhr über die Bühne.

Da viele der Besucher erfahrungsgemäß mit motorisierten Fahrzeugen anreisen, werden trotz des ausgeklügelten Verkehrskonzeptes Verzögerungen vor den Rennen und nach den Siegerehrungen rund um die Passhöhe nicht ausbleiben. Das Verkehrskonzept macht unter anderem die Semmering Schnellstraße (S6) im Bereich zwischen Gloggnitz und Maria Schutz, sowie einen Teil der Landesstraße 4168 (Semmering Begleitstraße) zu Riesenparkplätzen. In der Steiermark wird die Semmering Begleitstraße (L118) im Bereich zwischen Spital am Semmering und Semmering-Passhöhe als Parkplatz ausgelegt. Mit gratis Shuttlebussen werden die Besucher am 28. und 29. Dezember bis 21:30 Uhr zur Passhöhe und retour zu ihrem PKW gebracht.

Ski Fans: Tipps für möglichst stressfreie Anreise

Fahren Sie rechtzeitig los und planen Sie bei der Anreise eventuelle Staus ein

Nutzen Sie den ARBÖ-Informationsdienst um aktuelle Informationen zu Straßensperren und Staus zu erhalten

Nutzen Sie für die Anreise so weit als möglich öffentliche Verkehrsmittel. Die Züge der ÖBB halten sowohl am Samstag als auch am Sonntag außerplanmäßig am Bahnhof Semmering