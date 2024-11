Inspirierende Kurse für kreative Geschenke

Weihnachten rückt näher und viele wissen noch nicht, was sie ihren Liebsten schenken sollen. Backen, Basteln und Neues lernen: Die Wiener Volkshochschulen bieten rund um die Weihnachtszeit zahlreiche spannende Kurse für Kinder und Erwachsene.

Kreatives. Etwas Besonderes entsteht im Art-Clay-Silberschmuck-Kurs am 20. 12. in der VHS Simmering. Art-Clay ist eine formbare Masse wie Ton und besteht aber aus fast 100%igem Silber. Das Brennen, das Einarbeiten von Edelsteinen und das Schwärzen der Schmuckstücke werden im Kurs erklärt.

In der VHS Wiener Urania werden am 30.11. Weihnachtskarten mithilfe der althergebrachten Schreibkunst Kalligraphie gestaltet.

Origami und Verpackungsdesign, Weihnachten gefaltet: Baumschmuck, Windlichter oder Grußkarten aus Papier entstehen unter fachkundiger Anleitung.4. 12. VHS KunstHandWerk

Kulinarisches. Bei diesem Kochkurs am 6. 12. in der VHS-Hietzing wird ein regionales Weihnachtsmenü zubereitet mit Bratapfel-Selleriecremesuppe, Hauptspeise Rehfilet mit marinierten Rosenkohlblättern, gebackenen Kartoffelknödeln und Preiselbeerbirne und als krönenden Abschluss Maronenmousse mit Weichseln.

Weihnachtskekse backen kann man am 14.12. in der VHS-Favoriten. Im Kurs werden verschiedene Teigarten erlernt und natürlich gemeinsam gebacken und verkostet!

Französische Weihnachtsgerichte: Die französische Küche ist international beliebt und hält auch rund um Weihnachten Gaumenfreuden bereit. In diesem Kurs wird gemeinsam ein Festmenü gezaubert.3. 12. VHS Brigittenau

Für Kinder. Schon mit Kleinkindern (2 bis 5 Jahre in Begleitung) kann man kreative Weihnachtskekse backen und himmlische Kügelchen rollen. Der Kurs wird in der VHS-Favoriten am 14. 12. von 13 bis 16 Uhr angeboten.

DIY-Workshop. Kinder ab 8 Jahre können in der Kreativwerkstatt in der VHS Hernals am 30.11. duftende Badebomben, Lippenpflegestifte, Vanille- und Tonkabohnenzucker (alles in Bio-Qualität) herstellen. Alle Werkstücke werden vor Ort verpackt.

Info: www.vhs.at/weihnachtskurse