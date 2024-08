IS-Bubi (14) freigelassen: Montag geht er wieder in Österreich zu Schule

Ein 14-Jähriger mutmaßlicher Anhänger der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) ist am Freitag in Korneuburg aus der U-Haft entlassen worden.

Dem Jugendlichen wurden Weisungen erteilt, bestätigte Josef Mechtler von der Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage. Dazu zählen der Schulbesuch, Kontakt mit dem Bewährungshelfer zu halten, Termine beim Verein Derad zur Deradikalisierung wahrzunehmen und sich von Sozialen Medien fernzuhalten. Anwalt fordert: Swift-Attentäter (19) soll jetzt freikommen

Gewalt-Aufrufe für den IS Der Jugendliche soll im Internet IS-verherrlichende Dateien geteilt und gepostet haben. Auch zu Gewalt an Andersgläubigen soll aufgerufen worden sein. Gegen den Österreicher, der laut "Krone" afghanische Wurzeln haben soll, wird wegen terroristischer Vereinigung und gefährlicher Drohung in Verbindung mit dem Waffengesetz ermittelt. War in U-Haft Der 14-Jährige wurde Ende Juli festgenommen und saß seitdem wegen Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr in U-Haft. Aufgrund der Weisungen gehe von dem Jugendlichen nun keine konkrete Gefahr mehr aus, hieß es von der Staatsanwaltschaft Korneuburg.