IS-Männer planten Anschlag auf Taylor Swift-Konzert

Zwei Männer, die im Verdacht stehen, einen Anschlag auf das Swift-Konzert in Wien verüben zu wollen, wurden festgenommen.

Im Zusammenhang mit Anschlagsplänen für Veranstaltungen im Großraum Wien ist am Mittwoch ein 19-Jähriger in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in Gewahrsam genommen worden.

Auch Festnahme in Wien

Eine weitere Festnahme gab es in der Bundeshauptstadt, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz. Der 19-Jährige habe "den Treueschwur auf den IS" abgelegt. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wird es für die Wien-Konzerte von Taylor Swift geben.

Im Internet radikalisiert

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe sich der 19-Jährige - er ist österreichischer Staatsbürger - "im Internet radikalisiert", hieß es. Chemische Substanzen seien sichergestellt worden und würden "derzeit ausgewertet", sagte Ruf. Die Ermittlungen seien weiter im Gange, Details sollen "in absehbarer Zeit" bekanntgegeben werden.



Mehr Kontrollen

Nach den der Festnahme soll es bei den Taylor-Swift-Konzerten in Wien jetzt zu verstärkten Sicherheitskontrollen kommen.

Großveranstaltungen als Ziel

Allgemein geht man davon aus, dass weitere Großveranstaltungen in Wien als mögliches Anschlagsziel gelten.

Hintergrund: Niederösterreich

Ausgangspunkt dafür sei die Festnahme eines Mannes in den Morgenstunden gewesen, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Rande einer Pressekonferenz in Wien. In der Folge wurden laut Chefinspektor Johann Baumschlager von Spezialkräften Hausdurchsuchungen samt Sicherstellungen durchgeführt. Teile eines Seniorenheims und andere Objekte wurden evakuiert, Straßensperren errichtet

Früher Einsatz

Der Einsatz hatte Mittwochfrüh begonnen, am frühen Nachmittag war er weiter "in vollem Gange", sagte Baumschlager der APA. Die Bevölkerung werde ersucht, die Anweisungen der Polizei zu befolgen. Den genauen Grund des Einschreitens will man erst nach dessen Ende öffentlich bekannt geben, betonte der Sprecher.