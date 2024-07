Jetzt kommt das schlimmste Stau-Wochenende

Hier müssen Sie am Wochenende mit Mega-Staus rechnen.

Mit Bayern und Baden-Württemberg starten die letzten deutschen Bundesländer in die Sommerferien. Damit stehen laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen die verkehrsstärksten Wochenenden um Urlaubsreiseverkehr bevor. Vom deutschen Autobahn Knoten “Dreieck Inntal” wird sich der Verkehrsfluss aus Bayern über die A93 in Richtung Kufstein/Tirol und über die A8 in Richtung Salzburg/Tauernautobahn verteilen. Die Tiroler Transitrouten, vor allem der Fernpass und die Brenner Autobahn, verzeichneten in den ersten Urlaubswochenenden den Hauptteil der Verzögerungen im Reiseverkehr. “Bis jetzt blieb es auf der Tauern Autobahn (A10) verhältnismäßig ruhig. Die wirkliche Nagelprobe steht aber erst an den nächsten Wochenenden bevor. Wir rücken wieder aus, um Pannenfahrzeuge möglichst schnell aus sensiblen Bereichen entfernt werden können. Die A10 soll im Interesse der Anrainergemeinden zweispurig befahrbar bleiben”, erklärt ÖAMTC-Pannenfahrer Florian Thaler seinen Wochenend-Einsatz.

Das sind die Hotspots

A2 , Süd Autobahn, Baustellenbereiche Velden, Bad Sankt Leonhard - Wolfsberg

In Bayern im Bereich Großes Deutsches Eck (A8/A93) sowie in Südtirol auf der Brenner Autobahn (A22) muss man mit Staus und Verzögerungen rechnen.

Reisende müssen sich auch an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien, in beiden Richtungen, am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb oder auch an den Übergängen zwischen Istrien und Slowenien gedulden.