Johannes Freitag wird neuer Weihbischof in Graz

Neuer Weihbischof für Diözese Graz-Seckau vom Vatikan ernannt

Die steirische Diözese Graz-Seckau hat einen neuen Weihbischof - Johannes Freitag, Leiter des Seelsorgeraums Eisenstraße, Militäroberkurat und Diözesaner Beauftragter für Radiogottesdienste, wurde am Freitag von Papst Franziskus ernannt. Dies teilte die Diözese am Freitagmittag mit. Das Amt war zwölf Jahre lang verwaist, nachdem Franz Lackner 2013 Bischof von Salzburg wurde.

Die Bischofsweihe - Freitag wird der 15. aktive Bischof in Österreich - wird am 1. Mai im Grazer Dom erfolgen. Die Diözese wird Freitag am Nachmittag in einer Pressekonferenz vorstellen.