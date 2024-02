Junge Mutter starb bei Wohnhausbrand

Mitten im Schlaf wurde eine Jungfamilie in Goldegg im Pongau von einem Brand, der im Erdgeschoß ausbracht, überrascht. Die Mutter (33) überlebte leider nicht.

Sbg. Es passierte ohne jede Vorwarnung in der stockfinsteren Nacht kurz vor 4 Uhr in der Früh: Vater, Mutter und ihr 14 Monate altes Kleinkind schliefen seelenruhig im ersten Stock, als aus noch nicht geklärter Ursache im Erdgeschoß die Flammen zu züngeln begannen und im Nu um sich griffen.

Die Familie wachte auf und sah sich im Obergeschoß eingeschlossen - eine Flucht nach unten war nicht mehr möglich. In Panik alarmierte der Vater (33) per Handy die Feuerwehr, die es in kürzester Zeit an den Einsatzort schaffte. Dabei konnten die Florianis alle drei Personen noch lebend aus dem brennenden, völlig verrauchten Haus bergen.

Traurig: Die Mutter des Kindes konnte zwar noch reanimiert und ins Klinikum Schwarzach gebracht werden, wo sie allerdings wenig später verstarb. Sie dürfte erstickt sein.

Ihr Lebensgefährte und der 14 Monate alte Sohn erlitten durch die Rauchgase leichte Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen noch. Es dürfte sich nach ersten Erkenntnissen um keinen technischen Defekt handeln