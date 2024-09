62-Jährige totgeschlagen: Verdächtiger Sohn wieder frei

Die 62-Jährige wurde auf dem Nachhauseweg niedergeschlagen. Ein Schulkind hatte die Tote entdeckt.

Kärnten. Eineinhalb Jahre nachdem eine 62-jährige Frau in einem kleinen Ort im Bezirk Völkermarkt niedergeschlagen worden war und daraufhin erfror, ist vor wenigen Tagen der 32-jährige Sohn der Frau festgenommen worden. Nach einem Verhör wurde er am Donnerstag allerdings wieder entlassen. Am Landesgericht Klagenfurt bestätigte man entsprechende Berichte.

Die 62 Jahre alte Frau war am 8. Februar 2023 in der Früh von einem Schulkind tot aufgefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft war die Frau wohl auf dem Nachhauseweg niedergeschlagen worden und daraufhin erfroren. Einen Monat später wurde bekannt, dass drei Männer als Verdächtige infrage kommen. Die Auswertung von Spuren am Tatort hatten bisher aber keinen Verdacht erhärten können.

Erst am Montag festgenommen

Laut Ansicht der Anklagebehörde hatten neueste Ergebnisse den Tatverdacht gegen den Sohn der Frau erhärtet, weshalb am Montag die Festnahme erfolgte. Bis zum Donnerstag, sagte Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl - dann wurde er nämlich nach dem Pflichtverhör entlassen. "Ein dringender Tatverdacht zum derzeitigen Ermittlungsstand ist nicht gegeben", so der Gerichtssprecher.