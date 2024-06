71-jährige Urlauberin stirbt bei Badeunfall in Kärnten

Die Reanimation durch den Bademeister blieb erfolglos.

Pörtschach. Eine 71-jährige Deutsche ist am Samstag in Pörtschach am Wörthersee bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Die Frau ging gegen 17.15 Uhr im Promenadenbad schwimmen, als andere Badegäste Hilferufe wahrnahmen.

Es gelang ihnen, die Frau auf die Schwimminsel zu ziehen, wo der Bademeister Reanimationsversuche unternahm und auch den Defibrillator einsetzte. Doch für die Schwimmerin, die mit ihrem Mann auf Urlaub war, kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät.