Erwischt! Schmuggler transportierte Heroin in Unterhose

Insgesamt sollen sieben Verdächtige Drogen im Wert von 100.000 Euro nach Österreich geschmuggelt haben.

Insgesamt sieben Personen sollen von 2021 bis Mai 2024 insgesamt 2,5 Kilogramm Heroin im Wert von 100.000 Euro nach Kärnten geschmuggelt und dort verkauft haben.

Ein 37-jähriger Kosovare war Ende Mai am Bahnhof Villach festgenommen worden: In seiner Unterhose wurden 30 Gramm Heroin gefunden, die er zuvor in Slowenien gekauft hatte.

Neben dem 37-Jährigen forschte die Polizei auch eine 26-jährige Slowenin aus Klagenfurt und einen 32-jährigen Wolfsberger aus, als Hintermänner gelten zumindest vier Slowenen. Die Drogen sollen im Stadtgebiet von Klagenfurt an mindestens zwölf Endabnehmer verkauft worden sein.

Drogen mit Auto und Zug gebracht

Der 37-Jährige hatte seine Drogengeschäfte nur kurz unterbrochen, weil er im Tatzeitraum eine sechswöchige Haftstrafe wegen Körperverletzung absitzen musste. Nur zwei Tage nach der Entlassung transportierte er schon wieder Heroin aus Slowenien nach Österreich. Die Drogentransporte selbst wurden mit Autos und mit dem Zug durchgeführt.